Россиянам вернут 120 тысяч рублей

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал, почему разработанный властями новый вид накопительной пенсии — это не мертворожденный проект и какие изменения в него будут внесены по итогам публичного обсуждения, сообщает "Вести: Приморье".

После внедрения новой системы накопительных пенсий — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — россияне смогут оформить налоговый вычет в пределах 120 тысяч рублей.

«Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов поддержал предложение о том, чтобы социальный налоговый вычет в [размере] 120 тыс. руб. тоже был учтен в ГПП для взносов, превышающих 6% зарплаты.

Таким образом, новая система пенсионных накоплений будет включать в себя три льготы.

То есть льгота № 1 — это налоговый вычет по НДФЛ в пределах 6% зарплаты. Льгота № 2 для работодателя — повышающий коэффициент к льготе по налогу на прибыль в случае, если он участвует в софинансировании пенсии работника, — от 1,03 до 1,06 в разных ситуациях. Льгота № 3 — это социальный налоговый вычет для работника в пределах 120 тыс. руб.», уточняет РБК.

Гарантированный пенсионный план — проект новой пенсионной накопительной системы. Он подразумевает, что россияне (или их работодатели) будут на добровольной основе отчислять процент от зарплаты в негосударственные пенсионные фонды. НПФ, в свою очередь, должны будут обеспечить доходность не меньше 6,7% годовых.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]