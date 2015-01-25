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Чиновников обяжут копить на собственную пенсию

Чиновников обяжут копить на собственную пенсию

Фото: rusposobie

Данное заявление сделал замминистра финансов РФ Андрей Моисеев на встрече с экспертами, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «Известия».

«На мероприятии было высказано предложение решить проблему с привлечением в ГПП, „убедив госслужащих вступать в систему“. По словам источников, Алексей Моисеев сказал, что этот вопрос „будет обсуждаться“. И даже пошутил, что помимо чиновников к участию обязательно привлекут и сотрудников Центробанка, который является соавтором проекта ГПП.». Так у  чиновников появится возможность самостоятельно финансировать «вторую» — негосударственную — пенсию.

Выяснилось, что Госдума РФ в течение ближайшего года намерена  завершить создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России.

Отметим, ранее стали известны основные положения новой накопительной пенсионной системы РФ (ГПП — «гарантированный пенсионный план». Граждане страны будут получать накопленные ими деньги в течение 15 лет после наступления пенсионного возраста. Потребовать выплату можно и до этого момента, если человек отчислял деньги в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) в течение 30 лет.

Минфин уже в 2021 году рассчитывает привлечь около 1 млн участников со средней ставкой взноса 2% от зарплаты с постепенным ростом показателей в последующие годы. Потенциально же заинтересоваться новой системой могут около 5 млн человек — такую оценку сделало Национальное рейтинговое агентство (НРА).

Экономисты же полагают, что россияне вряд ли станут массово пользоваться новой системой накопительных пенсий, создание которой анонсировали власти страны. В связи с этим, как считают авторитетные эксперты, ГПП ожидает провал.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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