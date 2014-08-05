Все пенсионные накопления можно будет получить сразу после выхода на пенсию

В соответствии с новой системой пенсионных накоплений — гарантированным пенсионным планом (ГПП) — у граждан будет выбор: получить накопления сразу, заплатив 13% подоходного налога, либо приобрести пожизненный пенсионный план, - сообщил первый зампред Центробанка Сергей Швецов.

Стандартный план рассчитан на 15–20 лет вперед, каждые два года его будут пересматривать и продлевать еще на два года. при этом человек сам будет выбирать фонд, который даст ему лучшую ежемесячную выплату.

Благодаря «скользящему» варианту выплат граждане смогут передавать остатки пенсионных накоплений по наследству. Если человек, которому завещана пенсия, находится на стадии накопления, ему перечислят весь остаток сразу, а если он уже получает выплаты, то к ним добавят унаследованные выплаты.

Законопроект о гарантированном пенсионном плане разработал Минфин. Согласно документу, россияне смогут перевести накопления обязательной системы пенсионного страхования (ОПС) в новую ГПП. Перевод будет возможен после окончания действующего шесть месяцев периода охлаждения, чтобы не было возможности получить на руки замороженные пенсионные накопления.

Перевести пенсионные накопления на счет ГПП в рамках одного негосударственного пенсионного фонда можно будет без комиссий или потерь инвестиционного дохода в режиме реального времени. Накопления в другой фонд будут переведены через пять лет после подачи заявления, при этом текущие платежи будут зачислены на открытый на новом месте счет. Для «молчунов», оставивших накопления в Пенсионном фонде, предусмотрена такая же схема.

Как ожидается, закон о гарантированном пенсионном плане будет принят к 1 июля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]