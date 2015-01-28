Прибавка к пенсии: кому положена сумма в 32 тысячи рублей

Гарантированный пенсионный продукт (ГПП) принесет россиянам прибавку к пенсии в среднем 16,5 тысяч рублей. Такой вывод сделали аналитики консалтинговой компании FinExpertiza, изучив данные о заработках в разных регионах страны, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ura.news.

Аналитики посчитали, что больше всего от действия ГПП выиграют москвичи — их прибавка к пенсии составит 32,7 тысяч рублей. Жители Сахалина могут получить до 30 тысяч рублей, приводит данные исследования газета «Известия». Меньше всего прибавки стоит ждать жителям Тувы (7,8 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесской республики (9,3 тыс. рублей).

Такие расчеты реалистичны, если россияне ежемесячно в течение 30 лет будут откладывать по ГПП 6% от своего дохода. «При накоплении дополнительных 6% и получении по ним капитализации средняя пенсия в России достигнет двух третей от уровня средней зарплаты, которую получал человек», — предположили аналитики.

Однако большинство экспертов, работающих с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), усомнились в такой доходности. Они считают, что прибавка к пенсии будет не более 1-2%. Кроме того, на добровольные пенсионные накопления могут влиять внешние факторы: экономические кризисы, усиление геополитических рисков и обвал нефтяных цен. Экономисты полагают, для того чтобы нейтрализовать инфляционное воздействие на пенсионную прибавку, понадобится 8—10% годовых, а чтобы старость стала безбедной, нужно выплачивать пенсионерам до 300 тысяч рублей в месяц.

Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева заявила, что индексация пенсий работающим пенсионерам возможна только при корректировке федерального закона. 20 января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках к основному закону страны. Новый документ направлен на регулярную индексацию пенсий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]