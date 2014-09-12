О новой доплате к пенсии женщинам рассказала юрист

Женщины России, которые вышли на пенсию, могут рассчитывать на новую прибавку, если в свое время брали отпуск по уходу за ребенком. Заменить полтора года такого отпуска можно на пенсионные баллы, отметила юрист Ирина Сивакова, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на Nation News.

Однако на прибавку могут рассчитывать только женщины при предоставлении определенных документов.

Так, российские женщины могут увеличить свою пенсию, поскольку именно они чаще всего берут отпуск в связи с воспитанием детей. Женщина-пенсионерка может заменить полтора года ухода за ребенком на пенсионные балы. В 2020 году прибавка составит от 251 рубля до 2260 рублей, рассказала юрист Ирина Сивакова.

Еще одна выплата полагается за ребенка — студента вуза, который обучается на дневном отделении, в текущем году средняя прибавка составит 1895 рублей.

Сивакова также сообщила, что женщины могут рассчитывать на перерасчет пенсии, если подтвердится длительный льготный стаж. Например, отработав 10 лет по Списку №2 (льготные профессии) для досрочной пенсии. Тогда пенсионерка получит плюс 5% к стажевому коэффициенту, и ее пенсия повысится.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]