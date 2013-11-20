Отсутствие культуры и воспитание — только так можно охарактеризовать действия вандалов. Накануне они осквернили одну из главных достопримечательностей краевой столицы - можно сказать сердце туристического Владивостока — сквер городов-побратимов. Исписанные арки, поломанные скамейки сейчас отпугивают от сквера жителей и гостей дальневосточной столицы. Что движет хулиганами и почему так часто они разрушают знаковые памятники архитектуры? В ситуации разбиралась Александра Мостовая.

Культуре их явно не учили, заявляют жители Владивостока. Исторический центр - сквер городов-побратимов - в очередной раз пострадал от действий вандалов. Раньше он притягивал не только местных — гостей со всего края и даже из-за рубежа. А теперь в парке опустело. И только дети играют в снежки на площадке , как будто не видя вокруг разрухи, о которой во всю «кричат» взрослые.

Каждая арка здесь посвящена городу, с которым у Владивостока установлены дружеские отношения. Среди них — Сан-Диего, Харбин, Пусан и многие другие. Названия городов написаны русском и английском языках.

Сейчас состояние сквера городов-побратимов — неудовлетворительное. ВандАлы разукрасили стены непонятными граффИти. А мраморная плитка и вовсе обвалилась.

Краевая столица дружит с 16-ю городами из девяти стран мира. Последним - в ноябре 2018-го стал Пхохан (Республики Корея). Тогда он официально оформил побратимство с Владивостоком. Ремонтировать главную достопримечательность - в мэрии планируют, но не в этом году. В 2020-м.

"Специалисты предприятия "Содержание городских территорий" убрали аварийные части облицовки, которая могла обвалиться. В следующем году, как сообщили в управлении дорог и благоустройства, проведут восстановительные работы. Всю плитку планируют заменить на новую", — отметили в муниципалитете.

Что движет вандалами? Отсутствие или недостаток воспитания и полное невежество. Наверно,так можно охарактеризовать то, что они делают. В ноябре с мемориала графа Муравьева-Амурского неизвестные сорвали бронзовую ветвь.

Напомним, совсем недавно на Алеутской украли статую приморского Хатико. Её вскоре нашли в реке Объяснение.

ВандАлизм — для Владивостока явление частое, накануне хулиганы обезобразили здание маяка «ТокарЕвская кошка». К счастью, надпись уже замазали, о вот ограждения пока остаются разрушенными.

В этом году Владивосток наконец официально стал краевой столицей. И на такой статус на 2020 год из регионального бюджета дополнительно выделили 300 млн рублей. Они должны пойти на благоустройство города, в том числе памятников архитектуры, которые зачастую становятся жертвами вандализма.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]