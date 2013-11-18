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Путин «заморозил» пенсию еще на год

Путин «заморозил» пенсию еще на год

Фото: gubdaily.ru


Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему законодательству, эта норма введена до 2021 года включительно.

Новый закон предусматривает продление до 2022 года порядка, в соответствии с которым полный размер индивидуальной части тарифа страхового взноса (16%) будет направлен на финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы без изменения размера тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Аналогичный порядок применяется в отношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 2014-2021 годах.

Как отмечала ранее член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова, закон носит технический характер, необходимость его принятия связана с особенностью формирования федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ. Согласно сопроводительным документам, учет в 2022 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме не уменьшит объем прав застрахованных лиц ввиду сохранения индивидуальной части тарифа страховых взносов в размере 16%.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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