"Заморозку" накопительной части пенсии продлят до 2024 года
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, продлевающий "заморозку" накопительной части пенсии еще на год - до конца 2023 года.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "РГ", согласно действующему закону, такая норма действует до конца 2022 года. Отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть - то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. "Заморозка" введена с 2014 года и с тех пор продлевается.
При этом, как утверждают в кабмине, это не ущемляет россиян в пенсионных правах.
Дело в том, что "размер в 16% индивидуальной̆ части тарифа страховых взносов сохраняется", и взносы не потеряются.
Реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта в бюджет Пенсионного фонда в 2023 году, по предварительной̆ оценке, на 669,3 миллиарда рублей̆.
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