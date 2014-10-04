Приморье - самый трезвый регион Дальнего Востока
В Приморье зафиксированы самые низкие показатели смертности от алкоголя, а также количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, среди регионов Дальнего Востока. Данные Росалкогольрегулирования озвучили на пресс-конференции, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.
По словам представителя департамента лицензирования и торговли Приморья Игоря Ровинца, в крае смертность от употребления алкоголя в три раза ниже чем в среднем по ДФО.
«За полгода 159 человек совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения, в округе этот показатель составляет 246 человек», – сообщил он.
Главный врач Приморского наркологического диспансера Аркадий Юхименко добавил, что в Приморье также снизилось количество людей, состоящих на наркологическом учете.
«В 2018 году на наркологическом учете состояло 34 128 человек, что на 1 287 меньше 2017 года. На сегодняшний день в Приморье работает краевой наркологический диспансер и пять межрайонных, а также 24 кабинета. Наши специалисты занимаются профилактикой в школах и вузах, проводят тестирование в группах риска – среди школьников и студентов», – обозначил он.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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