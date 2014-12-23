Суд решает судьбу наркокурьеров
Первый заместитель Дальневосточного транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 жителей Хабаровского и Приморского краев. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере организованной группой) и ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере организованной группой), сообщает "Вести: Приморье".
Установлено, что молодые люди через интернет-программу обмена сообщениями устроились работать курьерами наркотических средств. В обязанности злоумышленников входило приобретение на территории г. Хабаровска Хабаровского края и г. Владивостока Приморского края наркотиков в крупных и особо крупных размерах, расфасовка на более мелкие партии и раскладка по тайным местам в других населенных пунктах, а затем направление координат этих мест организатору преступного бизнеса для последующего сообщения потребителям, отметили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
В июле 2018 года обвиняемых задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий при попытке получения наркотических средств и их муляжей на территории г. Хабаровска и г. Находки.
Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело прокуратура направила в Центральный районный суд г. Хабаровска Хабаровского края для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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