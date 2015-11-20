Сын губернатора Кожемяко и экс-губернатор Дарькин попали в список «Королей морей» Forbes





Forbes составил второй рейтинг крупнейших рыбопромышленников России. В их число попали две знакомые каждому приморцу фамилии - Кожемяко и Дарькин, - сообщают "Вести: Приморье".

В первый раз подсчитать, кто ловит и продает российскую рыбу, мы попытались чуть более двух лет назад. Для первого рейтинга в качестве главного критерия Forbes использовал объем квот на вылов морских ресурсов. На этот раз исследователи положили в основу рейтинга объем выручки за 2018 год.

В рейтинге десять участников — десять групп компаний, объединенных общими бенефициарами. Среди них — участники рейтинга богатейших бизнесменов России, бывшие и нынешние чиновники и их родственники. Выручка связанных с ними компаний (их больше 70) в 2018 году составила 238 млрд рублей. В 2019 году Росрыболовство распределило среди них квоты на вылов 2 млн т водных ресурсов. По всему Дальнему Востоку объем квот на 2019 год составил 2,5 млн т.

На 6-м месте рейтинга сын приморского губернатора Никита Кожемяко и партнеры. По данным Forbes компания Salmonica имеет годовую выручку 17,3 млрд рублей.

Как отмечают исследователи, продав в 2018 году Александру Верховскому Преображенскую базу тралового флота, семья Олега Кожемяко не ушла из рыбного бизнеса. Супруга Ирина Герасименко (рейтинг Forbes №24, состояние — $180 млн), сестра Ольга Кравченко и сын Никита владеют долями в компаниях, входящих в дальневосточную группу Salmonica: «Тымлатский рыбокомбинат», «Морские ресурсы», Озерновский РКЗ №55 и «Рыбхолкам». Никите Кожемяко также принадлежит компания «Восход», владеющая квотами на вылов примерно 1600 т дальневосточного краба, часть из которых приобрела на аукционах 2019 года.

Замыкает десятку «королей морей» экс-губернатор края Сергей Дарькин с компанией НБАМР, имеющей выручку в 10 млрд рублей.

В рейтинге отмечается, что в 1991 году Сергей Дарькин создал компанию «Ролиз» и руководил ею вплоть до избрания губернатором Приморского края в 2001 году. В 2011 году «Ролиз» выкупила группа «Карат» Виталия Орлова, но семья Дарькина сохранила в сфере влияния компанию НБАМР (Находкинская база активного морского рыболовства). В 2012 году Дарькин покинул госслужбу. А в 2014 году создал Тихоокеанскую инвестиционную группу (ТИГР). Среди проектов — нефтеналивной терминал в Находке, кластер ювелирной продукции «Евразийский алмазный центр» во Владивостоке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]