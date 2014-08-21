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Супруги приморских губернаторов попали в ТОП самых богатых женщин России

Супруги приморских губернаторов попали в ТОП самых богатых женщин России

Фото: riafan.ru

Журнал Forbes назвал имена 25-ти богатейшхих женщин России. В их число вошли жены приморских губернаторов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на forbes, Лариса Белоброва - жена бывшего губернатора Приморского края Сергея Дарькина, по совместительству - прима Приморского академического драмтеатра им. Горького - занимает 18-ую строчку в рейтинге Forbes. Состояние владелицы Находкинской базы активного морского рыболовства, по данным издания, оценивается в 250 млн. долларов.

Супруга нынешнего губернатора Приморского края Олега Кожемяко - Ирина Герасименко - уступает Белобровой шесть позиций в рейтинге Forbes (на 24 месте) и владеет капиталом в 180 млн. долларов.

Стоит отметить, что Ирина Герасименко умудрилась попасть в число богатейших женщин России, при этом не попав в декларацию о доходах губернатора Приморья, так как Олег Кожемяко до сих пор не узаконил отношения с гражданской супругой.
Лидером рейтинга уже не в первый раз стала глава Inteco Management и супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина с состоянием в 1,2 миллиарда долларов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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