Самая богатая женщина Приморья — в списке самых скромных миллионеров
Издание 24СМИ опубликовало список самых скромных богатых женщин России. В их число попала и супруга экс-губернатора Приморья Лариса Белоброва, — сообщают «Вести: Приморье».
Как сообщает издание, Лариса Белоброва совмещает предпринимательство с искусством. Она служит актрисой драмтеатра им. Горького, гастролирует по миру со спектаклями. Предпочитает театр остальным видам деятельности. Мама троих детей.
Вместе с нашей землячкой в список попала Ирина Абрамович — бывшая супруга владельца Chelsea, мать его пятерых детей (доход за 2018 год — 400 млн. долларов) и Татьяна Бакальчук, мама четверых детей и владелица интернет-магазина Wildberries (доход 600 млн. долларов).
Также в пятерке Наталья Касперская — генеральный директор ГК InfoWatch, мать пятерых детей (с доходом 270 млн. долларов) и Наталия Опалева - член совета директоров ПАО «Высочайший» с доходом 260 млн. долларов. Она известна тем, что большую часть времени уделяет собственному музею художника Анатолия Зверева, покупке полотен шестидесятников и коллекционированию картин, написанных в стиле авангардизма.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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