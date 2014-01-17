Девушка-матрос поставила на место «знатоков» из соцсетей





После обращения в профсоюз девушка устроилась матросом. На новость с таким заголовком приморцы отреагировали неоднозначно, — сообщают «Вести: Приморье».

Курсанту-девушке в течение 10 месяцев отказывали в устройстве на плавпрактику. Татьяне Ярашевой, обучающейся на 4 курсе заочного судоводительского факультета Дальневосточного мореходного училища, пришлось обратиться в профсоюз моряков для решения этой проблемы.

После вмешательства капитана большого морозильного рыболовного траулера (БМРТ) «Механик Брызгалин» Татьяна получила должность матроса 1 класса на этом судне. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков.

На новость об этом событии в местном паблике общественность отреагировала неоднозначно. Мужчины предположили, что за девушку тяжелую работу моряка будут выполнять мужчины. Более язвительные комментаторы решили, что Татьяна будет оказывать услуги интимного характера. Кто-то нарек ее «молодой женой» капитана. Самому траулеру напророчили утонуть. Некоторые предложили подождать продолжение материала, в котором девушка будет жаловаться на работодателя.

Комментаторы, которые имеют представление, что такое работа в море, пожелали Татьяне удачи и встали на защиту ее чести. Однако и сама героиня материала не осталась в стороне.

«Я иду матросом обработки уже в пятый рейс. Я всегда работала только в обработке. 3 раза в БАМРе, 1 раз в ''Южморрыбфлоте''. Какие там условия труда и жизни (на которые я буду ''ныть и жаловаться'') я знаю лучше многих комментаторов. Фиг его знает, как нас, женщин, берут матросами обработки, если «за нас кто-то» работает. Комментарии многих здесь достойны того, чтобы сделать скриншоты и дать посмотреть нашему заву и мастерам смены - хоть посмешу их ''откровениями'' знатоков морской работы. Всем адекватным людям добра, а нам, как говорится, ''Ни хвоста, ни чешуи''», — ответила девушка-матрос.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]