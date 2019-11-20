35 человек обратились с ушибами и переломами в травмпункты Владивостока из-за гололеда
Во вторник, 17 декабря, в травмпункт № 1 на Уткинской с ушибами и переломами обратились 28 человек. В травмпункт № 3 – семь человек.
В течение недели после снегопада, который прошел во Владивостоке 11 декабря, в травмпункт № 1 на Уткинской, 7 обращалось по 70-72 человека в день. Это больше, чем в обычные дни, когда за помощью приходят 60-65 человек.
Больше всего травм было зафиксировано 17 декабря, когда подтаявший после кратковременного потепления снег начал быстро замерзать. В этот день к медикам обратились 80 человек. 28 травм из общего количества произошло на скользких дорогах. Это в основном ушибы и несколько переломов.
В травмпункт № 2 на Калинина, 78 после падений 17 декабря никто не обращался. В травмпункт № 3 на Давыдова, 3 во вторник обратились 77 человек, из них семь получили травмы из-за гололеда.
В департаменте здравоохранения Приморского края объяснили, что больше всего обращений было в травмпункте № 1, потому что в центре города больше людей, лестниц и других травмоопасных участков.
Напомним, в ночь с 16 на 17 декабря во Владивостоке потеплело до +3 °С и прошел небольшой снег. К утру дороги, тротуары и лестницы покрылись тонким слоем льда. Особенно скользкой стала брусчатка в центре города.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
21.01.2017 Более тысячи пострадавших обратились в первый травмпункт Владивостока с начала года
-
08.11.2016 Более 100 приморцев обратились в травмпункты за минувшие сутки
-
02.12.2014 В травмпунктах Владивостока стало больше пострадавших с переломами
-
04.08.2014 Массовое ДТП на Некрасовской стало причиной огромной пробки
-
21.11.2018 Автомобилистов Владивостока предупреждают о гололеде на дорогах
-
13.12.2014 Синоптики уточнили прогноз по снегопаду во Владивостоке
Добавить комментарий