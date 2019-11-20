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35 человек обратились с ушибами и переломами в травмпункты Владивостока из-за гололеда

35 человек обратились с ушибами и переломами в травмпункты Владивостока из-за гололеда

Во вторник, 17 декабря, в травмпункт № 1 на Уткинской с ушибами и переломами обратились 28 человек. В травмпункт № 3 – семь человек.

В течение недели после снегопада, который прошел во Владивостоке 11 декабря, в травмпункт № 1 на Уткинской, 7 обращалось по 70-72 человека в день. Это больше, чем в обычные дни, когда за помощью приходят 60-65 человек.

Больше всего травм было зафиксировано 17 декабря, когда подтаявший после кратковременного потепления снег начал быстро замерзать. В этот день к медикам обратились 80 человек. 28 травм из общего количества произошло на скользких дорогах. Это в основном ушибы и несколько переломов.

В травмпункт № 2 на Калинина, 78 после падений 17 декабря никто не обращался. В травмпункт № 3 на Давыдова, 3 во вторник обратились 77 человек, из них семь получили травмы из-за гололеда.

В департаменте здравоохранения Приморского края объяснили, что больше всего обращений было в травмпункте № 1, потому что в центре города больше людей, лестниц и других травмоопасных участков.

Напомним, в ночь с 16 на 17 декабря во Владивостоке потеплело до +3 °С и прошел небольшой снег. К утру дороги, тротуары и лестницы покрылись тонким слоем льда. Особенно скользкой стала брусчатка в центре города.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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