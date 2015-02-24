Поменять страховщика пенсионных накоплений можно до 31 декабря

В 2019 году кампания по приему заявлений о переводе средств пенсионных накоплений из негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в ПФР, из ПФР в НПФ или же из одного НПФ в другой завершилась 1 декабря, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального отделения ПФР.

По предварительным данным в Приморском крае было подано 3,5 тыс. заявлений, из которых 909 заявлений - при личном обращении граждан в территориальный орган ПФР, а более 2,6 тыс. заявлений – через портал Госуслуг.

В то же время краевое Отделение ПФР напоминает, что до 31 декабря 2019г. у граждан есть возможность отозвать поданное заявление. Для этого необходимо подать уведомление об отказе от смены страховщика в любую клиентскую службу Пенсионного фонда России или через личный кабинет на портале Госуслуг. Уведомление в ПФР подается лично либо через представителя, для подачи уведомления через портал Госуслуг необходима электронная квалифицированная подпись.

Данное уведомление позволит гражданам своевременно отреагировать на заявления, поданные от их имени недобросовестными агентами НПФ, и отказаться от смены страховщика, тем самым избежав возможной потери инвестиционного дохода

Обращаем внимание граждан на то, что не следует сообщать свой СНИЛС, если вы не уверены, что это представитель госоргана или работодатель. Никогда не указывайте СНИЛС при его запросе на различных сайтах. Внимательно читайте подписываемые документы при поиске работы с помощью кадровых агентств, оформлении кредита или покупке мобильного телефона. Получив персональные данные, недобросовестные агенты и/или фонды могут фальсифицировать подписи граждан на документах и предоставлять их в ПФР.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]