Реорганизация центральной научной библиотеки ДВО РАН равносильна ее ликвидации - ученые
Программа "Наука 2.0" от 18 декабря 2019 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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