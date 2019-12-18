Оформить ИП за час: центр «Мой бизнес» - это единое окно для предпринимателей. Видеорепортаж Марьяны Яцкевич
В Приморье работает треть малого бизнеса от всего Дальнего Востока. В крае зарегистрированы почти 90 тысяч малых и средних предприятий и ИП. Для их развития в регионе создаются все условия. Так во Владивостоке в рамках нацпроекта год назад заработал центр «Мой бизнес», где любой желающий может проконсультироваться и получить реальную поддержку от государства.
Алексей Городков - молодой предприниматель, частый гость центра «Мой бизнес». Приморец производит экологически чистые продукты: мед, варенье, шоколад, цукаты. Здесь ему помогают воплощать идеи в жизнь и развивать предприятие. Сейчас Алексей, заручившись господдержкой, намерен покорить международные рынки.
Алексей Городков, директор группы компаний «Гелиан»: “Мы создали международный сайт, мы запустили торговую марку в Китае, и они помогли нам с получением сертификатов для выхода на экспорт. Это непростая задача выйти на экспорт и успешно там представиться. Поскольку поставить продукцию на полку - это всего лишь одна задача, а вот чтобы там успешно продаваться - это задача более сложная. Поэтому я рад, что у нас во Владивостоке, в Приморском крае, да и вообще в России , появляются такие институты».
В центре «Мой бизнес» оказывают помощь и поддержку не только действующим предпринимателя, но и тем, кто только задумался начать свое дело. Здесь проконсультируют, помогут составить бизнес-план, получить финансирование на будущий проект, сертифицировать продукцию и всего за час оформить ИП. А после - выйти на международные рынки.
Евгений Никифоров, генеральный директор центра «Мой бизнес» в Приморском крае: «Суть площадки «Мой Бизнес» - это единое окно для предпринимателей. Для физических лиц у нас есть мои документы, а для предпринимателей , для людей, желающих начать бизнес, и ведущие какую-то предпринимательскую деятельность, это «Мой бизнес». Это единая площадка, где размещены все институты развития. Мы работаем в рамках национального проекта «Поддержка предпринимательской инициативы»».
Получить поддержку можно не только во Владивостоке. Представительства центра «Мой бизнес» работают в еще шести городах края: Уссурийске, Артеме, Находке, Арсеньеве, Лесозаводске и Дальнегорске.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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