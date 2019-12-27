Начать свой бизнес стало проще в Приморье. Видеорепортаж Татьяны Дубко
13 тысяч новых компаний и ИП в Приморье за год – национальный проект по поддержке малого бизнеса приносит первые результаты. Для помощи предпринимателям и тем, кто только собирается начать свое дело, в крае работает центр «Мой бизнес». Там - беспрецедентно низкие кредиты, бесплатное обучение, помощь в продвижении продукции за границу. Об итогах работы и больших бизнес-задачах на 2020-ый - в этом сюжете.
Это был знаковый для приморского бизнеса год. Созданный в рамках нацпроекта центр «Мой бизнес», где предприниматели могут получить все меры государственной поддержки – показал результаты:
6,5 тысяч человек бесплатно прошли обучение на бизнес-тренингах и форумах.
28 малых производств начали модернизацию.
За 200 компаний перед банками поручился краевой Гарантийный фонд – и они привлекли на развитие 3,5 миллиарда рублей.
53 компаниям помогли выйти на мировой рынок и заключить экспортные контракты на 20 миллионов долларов США.
Помогают предпринимателям и деньгами. В крае уже полгода работает Государственная микрокредитная компания. За это время выдано 54 займа на сумму свыше 100 миллионов. Процентная ставка – беспрецедентная.
Елена Карионова, директор Микрокредитной компании Приморского края: «Предприниматели могут получить по ставке 6,25% годовых - не в месяц – подчеркну. А для тех, кто работает в моногородах, ставка в 2 раза ниже – 3,12 годовых».
Получить господдержку можно не только во Владивостоке. Представительства центра «Мой бизнес» открыты в Уссурийске, Арсеньеве, Находке, Дальнегорске, Лесозаводске и Артеме. В планах на будущее – развивать сеть.
Константин Шестаков, врио вице-губернатора Приморского края: «В первую очередь важно совершенствовать качество существующих центров. Не важно, Владивосток или Лесозаводск - объем и качество информации должны быть как минимум равными».
А чтобы начать свой бизнес стало проще, в следующем году в Приморье откроют государственный коворкинг.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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