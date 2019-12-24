Центр «Мой бизнес» помогает приморским компаниям найти зарубежных партнеров

Сегодня в Приморье пять компаний — приморских производителей - заключили контракты на 18 млн. рублей с китайскими партнерами при поддержке центра «Мой бизнес». Начать торговать с Поднебесной, а также найти новых зарубежных партнеров, предприниматели смогли, благодаря участию в акселераторе «Энергия экспорта». Как государство помогает приморским товарам отвоевывать все больше места на полках китайских магазинов?

Александра Мостовая, корреспондент: “Сегодня на этом заводе в Большом Камне выпускают консервы из всех видов рыб Тихоокеанского бассейна, среди которых — сайра, горбуша, кета, иваси. И, конечно, здесь также производят икру — один из любимых продуктов дальневосточников. Востребована такая продукция не только в Приморье. Она — по вкусу и жителям Поднебесной. И сейчас партию рыбы готовятся отправить в Китай».

Предприниматель Денис Капустин знает почти всё о производстве рыбной продукции. Работает здесь больше 10 лет. Из них четыре года компания сотрудничает с предприятиями из стран АТР. Но, благодаря поддержке центра «Мой бизнес», партнёров теперь стало больше. Денис - участник акселератора «Энергия экспорта». Именно такая мера поддержки помогла ему заключить ещё один зарубежный контракт.

Денис Капустин, соучредитель ООО “Рыбзавод Большекаменский": “Центр «Мой бизнес» организовал в Харбине встречу на уровне нашей администрации и китайской администрации. При участии — нас как экспортёров, китайцев — как импортёров. Мы презентовали свой продукт, обменялись контактами. Наша продукция востребована в Азии в связи с тем, что она натуральная, это основополагающий фактор. Она вкусная, долгого хранения».

Рыбзавод в Большом Камне – одно из 15 приморских предприятий, руководители которых в этом году прошли обучение в центре «Мой бизнес». Вместе с иностранными наставниками полгода предприниматели готовились выйти на азиатский рынок.

Евгений Никифоров, генеральный директор центра «Мой бизнес» в Приморском крае: «Производители получают комплексную поддержку от перевода упаковки и адаптации продукта, проверки вкусовых предпочтений до получения знаний о целевой стране экспорта - Китае.

Из 15 участников пять уже заключили контракты на сумму более 18 миллионов. При этом в течение года участники будут у нас на поддержке, и я думаю, что пятью контрактами мы не ограничимся».

“Энергия экспорта” - не единственная мера поддержки, которую могут получить предприниматели в центре «Мой бизнес». Здесь готовы помочь на любом этапе – от перевода сайта на иностранный язык и регистрации торговой марки за границей - до организации участия в международных выставках. Бесплатно или на условиях софинансирования. Продвижение местных производителей на мировые рынки – задача национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]