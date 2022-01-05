Приморские компании заключили экспортные контракты на 55 млн. долларов при краевой поддержке

В 2021 году предприниматели Приморья заключили при поддержке центра «Мой бизнес» экспортные контракты на общую сумму 55 миллионов долларов США, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Итоги работы подразделения были озвучены на заседании Экспортного совета края накануне Нового года.

Всего с начала года Центр поддержки экспорта (ЦПЭ, подразделение центра «Мой бизнес») провел 23 образовательных мероприятия. Более 270 предпринимателей приняли участие в мастер-классах, вебинарах и серии семинаров Школы экспорта РЭЦ. В рамках внедрения в Приморском крае Регионального экспортного стандарта 2.0 в Приморье впервые прошла обучающая программа «Экспортный стандарт для МСП», в которой приняли участие семь производителей.

«Программа включает в себя пять модулей, на каждый из которых дается по два полноценных дня обучения. Занятия проводили федеральные эксперты – специалисты Российского экспортного центра. Нашим участникам очень понравилось, в рамках акселератора были проработаны многие внутренние процессы компаний – производственные, логистические. Были даны инструменты для их усовершенствования. Конечная цель – это реализация бизнес-плана компаниями при постоянной поддержке экспертов», – обозначил руководитель Центра поддержки экспорта (подразделение центра «Мой бизнес» Приморского края) Антон Федореев.

Ключевым событием первого полугодия стал третий форум «Экспортный потенциал Приморья», в котором приняли участие 441 представитель экспортоориентированных компаний региона. Они обсудили маркетинг, продвижение и логистику экспорта, а также мировой тренд в развитии бизнеса – выход на электронные торговые площадки. Кроме того, обсуждение коснулось экспорта в важных для края отраслях: высокотехнологичной, лесной и промышленной.

Во втором полугодии прошел Всероссийский конкурс «Экспортер года». По итогам регионального этапа в окружном этапе Приморский край стал лидером округа, завоевав семь призовых мест из 10. В дальнейшем компании – победители окружного этапа приняли участие в федеральном этапе конкурса, по итогам компания ООО «Гудвин» заняла 1 место в номинации «Прорыв года».

В 2021 году во второй раз прошел акселератор «Энергия пчеловодства». В течение месяца участники программы получали практические навыки от российских и международных экспертов отрасли. В мероприятии приняли участие более 70 пчеловодов края. По итогам акселератора было заключено три экспортных контракта на поставку пробных партий меда в Республику Казахстан.

В этом году при поддержке ЦПЭ приморские компании активно участвовали в международных выставках в Москве и Петербурге, Казахстане и Беларуси. Так, представители компании «Телематик Солюшнс», производящая системы автоматизации контроля давления в шинах для легковых, грузовых автомобилей, а также программное обеспечение для их установки, побывали на индивидуальной выставке в Лос-Анджелес. В первой половине года проходила индивидуальная онлайн-выставка, в которой участвовала компания «Ронда Софтваре».

«На Международной продовольственной выставке “Петерфуд 2021” в Санкт-Петербурге отметили наших производителей. Анадара копченая в масле от рыбоперерабатывающего комбината “Большекаменский” и мидия в сливочно-чесночном соусе от ООО “Акварион” получили специальные награды. Организаторы и участники отметили высокие вкусовые характеристики и качество продукции», – отметил Антон Федореев.

Подробнее об услугах Центра поддержки экспорта можно узнать по телефону: 8 (423) 279-59-09, на сайте центра «Мой бизнес» и в социальных сетях: Facebook, Instagram, Telegram-канале «Приморье для бизнеса».

Отметим, что государственную поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, экспортирующим свои товары и услуги, центр «Мой бизнес» предоставляет в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]