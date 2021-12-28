Экспортерам Приморья станет проще выходить на новые международные рынки

Новый проект региональной экспортной программы презентовали в рамках третьего Экспортного совета в Приморье. Программа включает в себя перечень мероприятий, которые призваны облегчить экспортоориентированным компаниям выход на международный рынок. Презентовала проект программы министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Главная цель проекта – не только увеличить объем экспорта, но и создать высокопроизводительные рабочие места, что расширит возможности развития региона и улучшения качества жизни приморцев. Кроме системных мер поддержки малого бизнеса в программе предусмотрено развитие экспорта продукции лесопереработки, агропромышленного комплекса, судостроения и добывающей промышленности. Эти меры будут способствовать выполнению поставленной Президентом и Правительством РФ задачи – сократить отток населения c Дальнего Востока.

«Для продвижения малого и среднего бизнеса на внешний рынок мы разработали проект “Системные меры по поддержке экспортоориентированных предприятий”. В рамках проекта будет разработан узнаваемый бренд региона, а также запланированы международные событийные мероприятия: форум-выставка по новым технологиям Porto Franko, форум New East Fashion Industry, выставка Fashion-eco-tech-решений, уже традиционный ежегодный Экспортный форум», – рассказала министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко.

Руководитель молодой компании «Телематик Солюшнс» Павел Овсянников объяснил, как им удалось добиться большого прогресса и почему начинающим экспортерам полезно обращаться в центр «Мой бизнес». Молодая компания всего за шесть лет сумела не только наладить производство востребованных за рубежом систем автоматизации контроля давления в шинах под брендом Tire Keeper, но и прочно обосноваться на российском и зарубежных рынках.

«На сегодняшний день мы осуществляем экспорт в 17 стран, при том, что наше предприятие работает не на масштабном производстве, а на базе офисных помещений. В 2020 году нам удалось зайти на мировой концерн Volvo, осуществляем поставки на завод, который находится в Калуге. Центр “Мой бизнес” помогал нам с международной сертификацией. Это очень сложный вопрос для экспортеров. Помогал оптимизировать сайт, в различных юридических вопросах и, конечно же, с международными выставками – это организация стендов и, непосредственно, само участие», – отметил Павел Овсянников.

Эффективность поддержки государственных институтов экспортной деятельности отметил и директор компании «ФармОушен лаб» Леонид Гонтарев. Предприятие много лет самостоятельно разрабатывает и производит нестандартные комплексы для красоты и здоровья под торговой маркой «Доктор море». Продукты делаются на основе биоактивных веществ из растений и животных, обитающих в дальневосточных морях.

«В центре “Мой бизнес” много форм поддержки, в том числе размещение на электронной торговой площадке, к которой мы подключились в этом году. У нас много совместных проектов. Совсем недавно приняли участие в крупной международной выставке InterSHARM, где представили новую линейку косметики», – рассказал Леонид Гонтарев.

По словам коммерческого директора шоколадной фабрики Tasty Kingdom (ООО «Гудвин») Евгения Степаненко, у экспортеров есть актуальный запрос на содействие в участии в международных выставках и адресный подбор иностранных партнеров. В этом году предприятие победило в номинации «Прорыв года» в премии «Экспортер года», которую проводит Российский экспортный центр.

«Международные выставки помогают привлекать партнеров, большой отклик мы получаем из стран СНГ. С точки зрения восприятия продукта и маркетинга этот рынок нам очень близок. Наша продукция хорошо представлена в Республике Беларусь, Казахстане, Кыргызстане, Армении. Благодаря центру “Мой бизнес” мы начали пробные поставки в Китай и вышли на электронные торговые площадки», – подчеркнул Евгений Степаненко.

По итогам обсуждения были вынесены предложения сформировать единый реестр проведения конгрессно-выставочных мероприятий, расширить географию международных выставок для приморских компаний, а также подготовить рекомендации по использованию товаропроизводителями края бренда «Сделано в Приморье».

Отметим, что поддержка производителей и экспортеров в Приморье является одним из ключевых направлений работы центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]