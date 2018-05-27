В Приморье подвели итоги регионального этапа конкурса «Экспортер года»

Центр «Мой бизнес» подвел итоги регионального этапа конкурса «Экспортер года». Заявки подали более 30 приморские компаний – от малых до крупных, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Конкурсанты от малого и среднего бизнеса, подавая заявки, могли выбрать одну из четырех номинаций в сферах услуг, промышленности, агропромышленного комплекса и высоких технологий. Больше всего заявок поступило на две номинации – «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» и «Экспортер года в сфере промышленности». Крупные компании Приморья подавали заявки сразу в окружной этап на номинацию «Трейдер года».

Экспертное жюри оценивало номинантов по специальной методике, учитывая показатели экспорта в 2020 году – от объема продукции до наличия зарубежных патентов и товарных знаков. Также жюри смотрели на то, как компания продвигает себя на международном рынке, переведен ли ее сайт на иностранный язык и участвовала ли она в выставках за границей.

Финалистов конкурса «Экспортер Приморского края» наградят на торжественной церемонии в мае в рамках регионального экспортного форума. Победители получат признание профессионального сообщества и смогут принять участие в окружном этапе премии «Экспортер года», которую проводит Российский экспортный центр (РЭЦ).

Лауреаты призовых мест получат ценные призы от организаторов и маркетинговую поддержку, а также смогут компенсировать часть своих затрат для участия в международных выставках. В этом году это подготовка индивидуального стенда и участие в выставке без конкурса.

«Мы всегда рассказываем про предпринимателей и их истории успеха. За первое место компания получит сертификат на создание индивидуального стенда при участии в международной выставке вне конкурса – это существенная экономия бюджета для участия в выставке. За второе и третье места мы даем ваучеры на обучение деловому английскому или повышение других профессиональных навыков, – обозначил генеральный директор центра «Мой бизнес» в Приморье Евгений Никифоров.

Отметим, конкурс «Экспортер года» проводился при поддержке правительства Приморского края уже в третий раз. В этом году количество номинаций расширилось, а приморский конкурс стал региональным этапом всероссийской премии, которую организует РЭЦ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]