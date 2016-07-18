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10% российского меда в Китай экспортирует приморская компания

10% российского меда в Китай экспортирует приморская компания

Фото: nastroy.net


Приморская компания, специализирующаяся на производстве меда и медовой продукции, стала призером престижной премии «Экспортер года», сообщили агентству «Интерфакс-ДВ» в центре «Мой бизнес», — передают «Вести: Приморье».

«Компания «Русский экспорт» взяла бронзу в почетной номинации «Малое и среднее предпринимательство: экспортер года в сфере АПК». Награду руководителю компании вручил министр финансов РФ Антон Силуанов», - сказал собеседник агентства.

В 2018 году «Русский экспорт» заключила крупную сделку по экспорту меда в Китай. По объемам и суммам контракт составил около 10% от всего экспорта российского меда.

Участие в премии «Экспортер года» приняли более 1600 компаний из всех федеральных округов России.

Как сообщалось, наращивание объема экспорта услуг — одна из ключевых задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт». К 2024 году Приморью предстоит вдвое увеличить объем несырьевого экспорта - с $2 млрд до $3,9 млрд. Для достижения этой цели Российский экспортный центр и центр «Мой бизнес» в Приморском крае предоставляют государственную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, экспортирующим свои товары и услуги.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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