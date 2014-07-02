Онлайн-площадки Китая становятся ближе: в Приморье стартовал акселератор для экспортеров

Центр «Мой бизнес» запустил уникальную образовательную программу «Энергия экспорта». Она разработана специально для экспортеров и предпринимателей, желающих выйти со своей продукцией на рынки Китая, сообщают «Вести:Приморье». Особенность курса заключается в том, что продажи предприниматели будут проводить через популярные в Китае WeChat-сервисы – LuosiDadi, «ПинБа» и «Русский Государь» а также на крупных площадках Alibaba, Taobao и 1688. Данные сервисы объединяют около 5000 средних и мелких оптовиков по всему Китаю, которые обслуживают районные торговые точки, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Программа «Энергия экспорта» нацелена на практический результат. Курс состоит из трех блоков: теоретическая часть, индивидуальные консультации и практика. Учиться бизнесмены будут два месяца – до конца сентября. В рамках последнего блока предприниматели уже смогут применить знания, полученные в первых двух – отправить первые тестовые партии для продаж через онлайн-платформы и исследовать свой продукт с помощью фокус-групп.

«В понедельник, 27 июля начала действовать наша вторая акселерационная программа “Энергия Экспорта”. Данный курс поможет подготовить экспортеров к работе с китайским рынком, дает все необходимые знания в части полной “упаковки продукта”: от маркетинга под разные каналы продаж, юридических тонкостей, сертификации до таможенного оформления. Самый важный блок второй программы посвящен выводу и продвижению продукта на электронных площадках Китая. Отмечу, что благодаря программе “Энергия экспорта” прошлого года на рынок Китая вышли около половины компаний-участниц проекта», – обозначил генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.

Блок по теории пройдет в формате четырехдневного интенсива. С 27 по 31 июля предприниматели узнают про рынок Китая и особенности работы на нем в режиме онлайн, про господдержку экспортеров в Приморье. Спикеры первого вебинара – представители менеджмента WeChat площадки LuosiDadi Юань Вэй Ган и И Мин – презентовали пошаговый план выхода на рынок КНР в онлайн- и офлайн-каналы продаж.

В первом вебинаре приняли более 20 приморских компаний – это производители сыра, дикоросов, соков, кондитерских изделий, молочной продукции и морепродуктов. Среди участников такие компании как «Уссурийское пиво», «Гудвин», «Сибирский лес», «Катюша», «Биотик Люкс» и другие.

Программа акселератора – прикладная, в ней минимум теории и максимум практики.

«Это такой тренинг для бизнеса. Спикеры рассказывают про конкретный перечень действий, что нужно делать, чтобы работать на рынке Китая. Я принимал участие в акселераторе прошлого года и могу сказать, что второй курс еще более конкретный и говорит про правила, которые появились на обновленном рынке Китая после пандемии», – отметил участник программы, руководитель компании «Крафт» Максим Молчанов.

Как раз из-за пандемии компания «Крафт» не смогла полноценно осуществлять поставки своей продукции на китайский рынок и сейчас с помощью этого курса формирует новый путь, чтобы представить ее потребителям Поднебесной.

Второй блок самый длительный – посвящен индивидуальным консультациям с производителями, в рамках которых эксперты помогут предпринимателям ответить на вопросы: как адаптировать товар на китайский рынок, как простроить логистику поставок при работе с онлайн-площадками и какие сопроводительные документы на товар необходимо подготовить. В рамках третьего этапа бизнесмены совершат первые поставки своего товара на рынок Китая через онлайн-платформы.

Наставниками для участников «Энергии экспорта» стали эксперты с мировым имением и практическим опытом торговли с Китаем. В их числе – приморский бизнесмен Илья Романов, чья компания вошла в число лучших экспортеров года России, Лю Я Дун – бизнесмен и консультант провинции Хэйлунцзян по вопросам развития экономики, специалист по развитию международного бизнеса Дэвид Ховен и другие.

Напомним, что в прошлом году Приморский край стал первым регионом России, где центр «Мой бизнес» запустил акселерационную программу для предпринимателей «Энергия экспорта». Его особенность – четко обозначенный рынок страны, куда по итогам программы должны начать продавать свои товары местные производители – Китай. В первом потоке акселератора приняли участие 15 малых и средних предприятий Приморья.

Отметим, что наращивание объема экспорта услуг – одна из ключевых задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт». К 2024 году Приморью предстоит вдвое увеличить объем несырьевого экспорта – с 2 миллиардов до 3,9 миллиарда долларов США.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]