Предпринимателям Приморья бесплатно помогут подобрать квалифицированный персонал

Центр «Мой бизнес» поможет предпринимателям с размещением вакансий на крупнейшей платформе интернет-рекрутмента – HeadHunter (hh.ru). Получить услугу могут компании Приморского края, зарегистрированные более года назад и прошедшие прескоринговую оценку, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

HeadHunter (hh.ru) – платформа онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются более 350 тысяч компаний. Обширная база содержит более 50 миллионов резюме, а среднее дневное количество вакансий в конце 2020 года составило 691 тысячу. Комплексная услуга центра «Мой бизнес» дает возможность бесплатно разместить вакансии на крупнейшей платформе.

«Предприниматели, которые нуждаются в поиске сотрудников, могут обратиться к нам в центр и бесплатно разместить до трех вакансий на hh.ru в течение календарного года, а также получить консультации по этому направлению. В ответ на обращение специалисты центра опубликуют требуемые вакансии, соберут отклики и сформируют список резюме соискателей с контактами», – рассказала руководитель Центра поддержки предпринимательства (ЦПП, подразделение центра «Мой бизнес») Виктория Петрова.

Срок регистрации компании-соискателя в Приморском крае должен составлять более года. Услуга предоставляется в случае положительного заключения по результатам прескоринговой оценки. Консультации – по телефону: 8 (423) 279-59-09.

Отметим, что поддержка предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело в Приморье, является одним из ключевых направлений работы центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также частью большого комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата в регионе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]