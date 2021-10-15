До 500 тысяч рублей могут получить предприниматели Приморья

В Приморье идет прием заявок от бизнеса на получение гранта до 500 тысяч рублей. Принять участие в конкурсе могут предприниматели, которые вошли в реестр социальных предприятий и прошли акселератор «Бизнес от сердца». Сбор заявок завершится 11 ноября.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, в список целей, на которые можно потратить средства гранта, входят больше 15 позиций. В их числе – переоборудование транспортных средств для перевозки маломобильных групп населения, приобретение расходных материалов, аренда помещения для проекта и другое.

«Запуск второго конкурса на получение гранта дает возможность еще большему числу социальных предпринимателей осуществить свои проекты с нашей поддержкой. Сегодня в соответствующем реестре в Приморском крае зарегистрированы 155 таких предпринимателей. А акселератор “Бизнес от сердца” уже прошли 100 участников и еще 60 учатся прямо сейчас», – рассказала руководитель Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС, подразделение центра «Мой бизнес») Ольга Кудинова.

Для участия в конкурсе предпринимателю надо подать заявку, предварительную смету, описание проекта и его презентацию, а также гарантийное обязательство. Прием документов продлится до 18.00 11 ноября.

Участие в конкурсе на грант подразумевает не менее 50% софинансирования со стороны бизнеса. Потратить средства гранта можно до конца 2022 года. Подробнее про цели, на которые могут пойти средства гранта, про сроки и документы – здесь. Консультации – по телефонам: 8 (423) 279-59-09 или 220-86-41.

Напомним, что поддержка социальных предпринимателей в Приморье является одним из ключевых направлений работы центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также частью большого комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата в регионе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]