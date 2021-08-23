Еще 11 предпринимателей Приморья получили особый статус и могут претендовать на полмиллиона рублей

Центр «Мой бизнес» Приморья продолжает прием заявок на получение статуса «социальное предприятие». Получателям гарантированы налоговые льготы, различные меры поддержки, а также возможность претендовать на грант до 500 тысяч рублей. В список социальных предприятий края входят уже 156 компаний, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ресс-службу правительства региона.

На заседании в центре «Мой бизнес» было рассмотрено 14 заявок из Владивостока, Уссурийска, Находки и Дальнегорска. 11 компаний были рекомендованы к получению статуса «социальное предприятие». Большинство из них занимаются работой с детьми, также в списке – театральная студия, скалодром и научный журнал.

«Мы рады видеть обратную связь от приморского бизнеса: социальные предприниматели не только сами оставляют заявки, но и советуют делать это своим друзьям. Получение статуса открывает им, среди прочего, доступ к образовательной программе и к крупному гранту, который можно потратить, например, на аренду помещения и продвижение в интернете», – рассказала руководитель Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС, подразделение цента «Мой бизнес») Ольга Кудинова.

Детский центр раннего развития «Бэби-клуб» работает с детьми от года до семи лет. Это федеральная франшиза с 20-летней историей: приморские специалисты применяют наработанную методическую практику столичных коллег. Во Владивостоке работают три филиала, а сама компания позиционирует себя как семейный клуб шаговой доступности.

«О поддержке социальных предпринимателей центром “Мой бизнес” узнала от коллеги-владелицы детского сада. Она тоже подала заявку на получение статуса. Наш центр заинтересован в получении гранта, поэтому мы уже подали заявку на прохождение акселератора. Хотели бы на условиях софинансирования отремонтировать помещение и запустить дополнительные услуги», – рассказала руководитель детского центра раннего развития «Бэби-клуб» Елена Манина.

Уточнить информацию о подаче заявки можно в Центре инноваций социальной сферы по телефону: 8 (423) 279-59-09 (Владивосток, улица Тигровая, 7, офис 603). Подробнее про услуги центра «Мой бизнес» – по телефону: 8 (423) 279-59-09.

Отметим, что поддержка социальных предпринимателей в Приморье, является одним из ключевых направлений национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также частью большого комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата в регионе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]