Предприниматели Приморья могут получить статус социальных и претендовать на грант до 500 тысяч рублей

Министерство экономического развития Приморского края приступило к формированию Единого реестра социальных предпринимателей в 2021 году. Данные из него будут интегрированы в Единый реестр малого и среднего бизнеса. Официальный статус «социального предприятия» позволит бизнесу снизить налоговую нагрузку до 1%, получить займ под 1,5% и грант на развитие бизнеса до 500 тысяч рублей, а также весь спектр бесплатных услуг от центра «Мой бизнес».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, в 2021 году в России вновь формируется реестр «социальных предприятий». По итогам 2020 года в Приморье в реестр вступили 74 предпринимателя. Они получили бесплатные услуги центра «Мой бизнес» по брендированию.

В этом году перечень мер поддержки для предпринимателей из реестра расширился – на 2021 год они могут получить льготную налоговую ставку в 1% по «упрощенке» по объекту «доходы», а также могут претендовать на грант в размере до 500 тысяч рублей. Для получения грантовых средств нужно пройти обучение в акселераторе «Бизнес от сердца».

Средства гранта имеют целевое назначение и могут быть направлены на аренду или ремонт нежилого помещения, мебели, техники, присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и оплату коммунальных платежей. Сферы использования могут быть расширены.

Индивидуальные предприниматели и компании, желающие получить статус «социального предприятия», должны предоставить пакет документов и заявление в Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС).

«Формирование реестра социальных предпринимателей позволит нам проанализировать, сколько сегодня таких компаний и ИП работает в Приморье, а после этого на уровне региона разработать для них специальные меры поддержки. Конечно же, такие предприниматели и сегодня могут пользоваться господдержкой на общих основаниях в центре “Мой бизнес”, но мы должны уделять особое внимание тем предпринимателям, которые за счет собственной инициативы и ресурсов меняют к лучшему жизнь в своем городе и крае, решают социальные проблемы, дают работу людям с ограниченными возможностями и другим уязвимым категориям граждан, – подчеркнула министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко.

Социальный бизнес в Приморье – новое направление, и его поддержка важна для развития края. Существуют четыре критерия социального предпринимательства, на основании которых и создается реестр. Подробнее с ними можно ознакомиться на сайте Центра инноваций социальной сферы.

Это компании и индивидуальные предприниматели, которые работают в сфере поддержки материнства и детства, образования (частные детские сады и школы, кружки и т.д.), отдыха и оздоровления детей (детские лагеря, санатории, медцентры и т.д.), социальной адаптации (психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь уязвимым слоям населения), культурно-просветительской деятельности (частные музеи, театры, библиотеки, творческие мастерские и т.д.), издания печатной продукции по тематике образования, науки и культуры, а также осуществляют иную деятельность, направленную на решение социальных проблем общества. Также это предприятия, которые предоставляют рабочие места людям с ограниченными возможностями, выпускникам детских домов, многодетным и одиноким родителям и другим уязвимым слоям населения. Или для этих же категорий граждан производят товары и услуги, способствуют их реализации.

В Приморье поддержку социальных предпринимателей обеспечивает Центр инноваций социальной сферы – подразделение центра «Мой бизнес». Там дают дополнительные знания в сфере бизнеса, учат как привлечь в проект финансирование и партнеров, помогают разработать стратегию ведения социального бизнеса.

«Социальные предприниматели – это люди, которые хотят изменить мир вокруг себя, сделать его лучше. У нас много таких проектов – социальное такси, услуги ухода за пожилыми и больными людьми, центры развития и творчества для детей и многое другое. Зачастую, создатели бизнеса настолько увлечены идеей и помощью окружающим, что забывают об экономической составляющей, часто работают “в минус”. Мы помогаем им учиться зарабатывать деньги, видеть возможности для дополнительного привлечения финансов и партнеров, и за счет этого делать проект не только добрым, но и прибыльным», – рассказала руководитель Центра инноваций социальной сферы (подразделение центра «Мой бизнес») Ольга Кудинова.

Сейчас Центр инноваций социальной сферы готов помогать предпринимателям сформировать пакет документов для включения в Единый реестр социальных предпринимателей Приморского края. Специалисты обращают внимание на то, что кроме общего для всех заявления состав документов отличается в зависимости от типа деятельности компании или индивидуального предпринимателя. Подробнее с ними можно ознакомиться на сайте Центра инноваций социальной сферы.

Предприниматели могут дополнить пакет документов развернутыми сведениями о характере своей деятельности, приложив отчет о социальном воздействии.

Направить полный пакет документов можно:

– по почте в министерство экономического развития Приморского края по адресу: Владивосток, улица Светланская, 22, телефон: 8 (423) 220-92-34;

– по почте или лично в Центр инноваций социальной сферы (центр «Мой бизнес») по адресу: Владивосток, улица Тигровая, 7, офис 603, телефон: 8 (423) 279-59-09;

– на электронную почту: cisspk@cpp25.ru, параллельно направив оригинал пакета документов по почте (заявки без досылки оригиналов рассматриваться не будут).

Заявка рассматривается в течение месяца, за это время специалисты проверят полноту и достоверность предоставленных предпринимателем сведений. Решение о присвоении статуса «социального предприятия» или отказ принимается комиссией при министерстве экономического развития Приморского края.

Отказ предприниматель сможет получить в трех случаях: если он предоставил не полный пакет документов, в них обнаружены несоответствия или если нарушены сроки подачи документов.

Консультацию и дополнительную информацию можно уточнить у специалистов Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) по телефону: 8 (423) 279-59-09.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]