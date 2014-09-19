Предприниматели Приморья могут войти в реестр социальных до 15 июня

В Приморье на месяц, до 15 июня, продлили прием заявок от предпринимателей для получения статуса «социальное предприятие», что позволит им претендовать на различные меры поддержки. С начала года поступило более 60 заявлений от компаний края.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья, в крае впервые формируется Единый реестр социальных предпринимателей, куда войдут представители бизнеса в сфере поддержки материнства и детства, образования, социальной адаптации, культуры и по другим направлениям. Перечень формирует министерство экономического развития Приморского края совместно с Центром инноваций социальной сферы (ЦИСС – подразделение центра «Мой бизнес»).

Прием заявок в реестр велся в два этапа. По итогам первой волны 23 компании Приморья уже вошли в реестр. В рамках второй волны в ЦИСС поступило 38 заявок от ИП и юридических лиц. Подать заявления предприниматели могут специалистам Центра инноваций соцсферы. Они помогут собрать необходимый пакет документов. Подробнее со списком можно ознакомиться здесь.

В крае уже началось формирование специальных предложений для социального бизнеса. Так в начале года Приморская микрокредитная компания разработала займ «Социальный», чтобы действующие компании – детские оздоровительные центры, дома престарелых, творческие центры – могли получить доступные кредитные средства для развития своего дела. Предприниматели могут получить от 10 тысяч до 5 миллионов рублей по ставке 1,5% годовых. А если требуется большая сумма, социальные предприниматели смогут оформить поручительство Гарантийного фонда Приморского края на льготных условиях – под 0,5%.

В рамках второй волны заявки на вступление в реестр подали социальные предприниматели из Владивостока, Уссурийска, Артема, Арсеньева, Дальнереченска, Дальнегорска, Партизанска, Находки, Спасска-Дальнего, Большого Камня и села Барано-Оренбургское Пограничного муниципального округа.

Подать заявку могут также частные музеи, театры, библиотеки, творческие мастерские и другие предприятия, работа которых направлена на решение социальных проблем общества, а также предоставляющие рабочие места людям с ограниченными возможностями, выпускникам детских домов, многодетным, одиноким родителям и другим уязвимым слоям населения.

Направить полный пакет документов можно:

– почтовым отправлением в министерство экономического развития Приморского края по адресу: Владивосток, улица Светланская, 22, телефон: 8 (423) 220-92-34;

– по почте или лично в Центр инноваций социальной сферы (центр «Мой бизнес») по адресу: Владивосток, улица Тигровая, 7, офис 603, телефон: 8 (423) 279-59-09;

– на электронную почту: cisspk@cpp25.ru, параллельно дослав оригинал пакета документов по почте (заявки без досылки оригиналов рассматриваться не будут).

Окончательное решение о включении в реестр будет приниматься коллегиально – на заседании специальной комиссии. Результаты будут известны уже в июле.

Консультацию и дополнительную информацию можно уточнить у специалистов Центра инноваций социальной сферы по телефону: 8 (423) 279-59-09.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]