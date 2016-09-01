Основные тренды рынка труда 2019 года в Приморском крае

Аналитики компании HeadHunter провели анализ рынка труда Приморского края и составили топ основных трендов уходящего года. Рост вакансий в Приморском крае за год составил +19%, при этом, самым активным месяцем года стал январь, когда вакансий стало больше на 30%. Резюме стало больше на 14%. В отличие от работодателей, соискатели активней искали работу в июле (+20%). Лидерами по количеству вакансий в Приморском крае стали «Продажи» (31%), «Производство» (12%), «Транспорт, логистика» (12%), «Строительство, недвижимость» (10%), «Банки, инвестиции, лизинг» (10%).

К концу года на hh.ru в Приморском крае более 144 000 резюме соискателей, в этом году они чаще всего искали работу в сфере продаж (14% резюме), начинающие специалисты (14%), транспортно-логистической сфере (8%), административном персонале (7%) и производстве (8%).

Что касается конкуренции среди соискателей за вакансии, то в этом году в Приморском крае она составляет примерно 4 кандидата на место. Это умеренная конкуренция, но в пользу работодателя, то есть, во многих сферах именно компании могут выбирать себе сотрудников из большого количества кандидатов. Так, самыми конкурентными для кандидатов стали сферы: «Высший менеджмент» (8 резюме на вакансию), «Государственная служба» (6,3), «Начало карьеры, студенты» (5,7), «Безопасность» (4,1) и «Искусство, развлечения, медиа» (4).

При этом, есть сферы, где работодатели конкурируют за соискателей. В Приморском крае в 2019 году такими сферами стало «Консультирование», «Медицина» и «Наука, образование», где на одно место претендуют не более двух кандидатов.

Средняя зарплата, которую предлагали в этом году в Приморском крае составила 49 400 рублей, что на 9% выше общероссийских значений. Зарплатное ожидание у соискателей 52 600 руб., что на 18% больше, чем среднее значение по России.

Комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter ФО: «Рынок труда в этом году показывал достаточно спокойную и стабильную динамику: росло количество предложений и резюме, росли зарплаты, по данным аналитиков проекта «Банк данных заработных плат» средний рост составил +3%, а лидером по росту вознаграждений, как и год назад, осталась сфера ИТ, где рост зарплат составил +6,5%.

Кроме этого, на будущий год многие компании планируют положительные изменения на 2020 году: 43,7% компаний планируют увеличивать численность сотрудников в будущем году, 53,5% сохранят ее на уровне 2019 года, и только 2,8% уменьшат».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]