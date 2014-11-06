Генконсул Индии во Владивостоке покидает свой пост





Генеральный консул Республики Индия во Владивостоке Шубхам Кумара нанес прощальный визит губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на АПК.

Генконсул завершает работу в дальневосточной столице на своем посту. Олег Кожемяко поблагодарил Шубхам Кумара за личный вклад в расширение международных и внешнеэкономических связей между Приморским краем и Индией.

«За время вашей работы увеличился товарооборот – за 2018 год он вырос на 20% к уровню 2017 года и составил более 42 миллионов долларов. Уверен, что визит Премьер-министра Республики Индии Нарендра Моди послужил новому развитию и укреплению отношений между нашими странами», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Шубхам Кумар отметил высокую организацию визита руководства Индии для участия в Восточном экономическом форуме. По его словам, поддержка и гостеприимство со стороны Администрации Приморья позволили сделать визит на Дальний Восток большим историческим событием.

«Благодаря вашему высокому профессионализму и личному вкладу на самом высоком уровне прошел визит в Приморский край Премьер-министра, двух министров центрального Правительства Индии и самой большой индийской миссии за все время нашего сотрудничества», – сказал он.

Генконсул подчеркнул, что у Приморья и Индии большие перспективы взаимодействия в сфере инвестиций, туризме.

«Есть успешные примеры инвестиций в Приморский край – фабрика огранки алмазов, упаковка и расфасовка чая, медицинское обслуживание. Увеличивается количеством индийских студентов, туристов, выезжающих в Россию по электронной визе. Надеемся, что в будущем мы установим авиасообщение между нашими странами, а подписанный меморандум о взаимопонимании между портами Владивосток и Ченнаи послужит восстановлению судоходной линии», – добавил дипломат.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]