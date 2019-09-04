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Премьер-министр Индии прибыл во Владивосток

Во Владивосток прилетел премьер — министр Индии Нарендра Моди. Это — его официальный визит в Россию и он впервые возглавит индийскую делегацию на Восточном экономическом форуме. В программе — участие в работе ВЭФ, переговоры с Владимиром Путиным о двустороннем сотрудничестве, обсуждение взаимодействия двух стран в борьбе с международным терроризмом. Переговоры пройдут на острове Русский сначала в узком составе, затем в расширенном, с участием делегаций. По их итогам запланировано подписание около 25 совместных документов. Вечером президент России и премьер-министр Индии осмотрят выставку «Улица Дальнего Востока»


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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