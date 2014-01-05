Наркокурьер по незнанию: полиция предупреждает о сомнительных объявлениях (видео)





МВД РФ опубликовали анимированный ролик о том, как студенты и школьники могут стать наркокурьерами, — передают «Вести: Приморье».

Стемясь получить финансовую независимость, школьники и студенты соглашаются на работу курьера. Работодатель подкупает обещаниями хорошей зарплаты, а работа не составляет труда: доставить заказ из одного места в другое.

Опасность кроется в том, что работодателем может стать распространитель наркотиков, который пользуется наивностью своих работников.

Авторы ролика предупреждают, что, нанимаясь на работу к непроверенному работодателю, можно сесть в тюрьму на срок до 10 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]