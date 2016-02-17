Служебные собаки обнаружили «схрон» с телефонами для заключенных возле уссурийского СИЗО
10 мобильных телефонов, предназначавшихся заключенным, обнаружили служебные собаки ГУФСИН, — передают «Вести: Приморье».
«Зачастую родственники осужденных или иные лица прибегают к различным ухищренным многоступенчатым методам доставки запрещенных предметов в исправительные учреждения и следственные изоляторы. Одним из таких способов является «схрон» - вблизи учреждений граждане заранее делают тайники, чтобы потом перебросить их содержимое», — рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю.
В этот раз схрон был обнаружен на прилегающей к учреждению режимной территории под вагончиком дизельного генератора. Выяснилось, что в свертке находилось 10 сотовых телефонов, предназначавшихся для переброса на режимную территорию.
Спектр применения служебных собак в УИС достаточно широк. Они используются при патрулировании, карауле и розыске, участвуют в оперативно-разыскных и режимно-профилактических мероприятиях, а также при досмотре транспортных средств и багажа в комнате по приему и досмотру посылок, бандеролей, передач. Кроме этого, кинологи результативно участвуют и в совместных оперативно-розыскных мероприятиях с УМВД.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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