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Тренеры детской школы «Адмирала» получили мировой опыт подготовки хоккеистов

Тренеры детской школы «Адмирала» получили мировой опыт подготовки хоккеистов

Фото: ХК "Адмирал"

Тренеры детской школы «Адмирала» получили мировой опыт подготовки хоккеистов

Тренеры спортивной школы «Адмирала» приняли участие в Международном форуме «World Hockey Forum 2019», — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-центр клуба.

В рамках форума специалисты побывали на тренерском семинаре «Особенности и специфика подготовки молодых хоккеистов». Семинары проводили спикеры международного класса: Кэвин МакЛофлин – заместитель исполнительного директора по программе развития USA Hockey, заслуженный тренер РФ и СССР Владимир Юрзинов, тренер по физической подготовке сборных команд России Филипп Арзамасов, хоккеист, член Тройного золотого клуба Владимир Малахов и многие другие.  

Данил Мельниченко, тренер «Адмирал-2007»: «Сходили на хоккей. Посетили семинары, лекции, мастер-классы. Все было организованно на хорошем уровне, много известных людей. На семинарах был формат живого общения, что очень удобно».

Кирилл Круглицкий тренер «Адмирал-2013/14»:  «Интересное событие, привязано к «Кубку первого канала». В это время в Москве собиралось много мировых звезд хоккея. Российских, советских, были шведы, финны, американцы. На этом форуме получаешь международный опыт. Обучаться нужно обязательно, без обучения не бывает дальнейшего прогресса. Постоянно нужно стремиться к чему-то новому, к чему-то большему».


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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