Отправить новогоднюю посылку несколькими кликами "мыши" могут студенты ДВФУ. Видеорепортаж Станислава Васильченко
Молодежный офис «Почты России» в кампусе ДВФУ станет площадкой для внедрения инноваций. В преддверии Нового года корреспондент программы «Вести: Приморье» посетил почтовое отделение и выяснил, какие сервисы пользуются спросом у молодежи.
Несколько кликов мышью, и праздничная посылка Екатерины отправляется в Москву. Сотрудники молодёжного отделения владеют самыми передовыми почтовыми сервисами и с легкостью обучают им клиентов. Так создание личного кабинета на сайте «Почты России» позволит оформлять и оплачивать посылки дома.
Екатерина Квартальная, клиент Почты России: «Очень удобно, что мне не нужно стоять в очередях. Я могу прийти, либо дома, либо здесь заполнить бланк. Это намного быстрее».
Сотрудники отделения - молодые ребята, которые прошли дополнительное обучение. Их задача - помочь посетителям максимально сократить время на отправку и получение посылок. Ведь основные клиенты здесь - студенты, для которых оформление заказов через смартфон - уже привычная процедура.
Сегодня более 80% посылок приморцы получают без паспорта – его заменяет проверочный код, который поступает по SMS.
Матвей Сидоренко, начальник Молодежного офиса «Почты России»: «Клиент узнает о поступлении через мобильное приложение «Почты России» и сразу приходит к нам».
Почта, в основном мелкие пакеты из интернет-магазинов, не задерживается здесь более двух-трех дней. Оплаченные на сайте «Почты России» посылки принимаются операторами вне зависимости от числа посетителей в зале.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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