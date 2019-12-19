Молодежный офис «Почты России» в кампусе ДВФУ станет площадкой для внедрения инноваций. В преддверии Нового года корреспондент программы «Вести: Приморье» посетил почтовое отделение и выяснил, какие сервисы пользуются спросом у молодежи.

Несколько кликов мышью, и праздничная посылка Екатерины отправляется в Москву. Сотрудники молодёжного отделения владеют самыми передовыми почтовыми сервисами и с легкостью обучают им клиентов. Так создание личного кабинета на сайте «Почты России» позволит оформлять и оплачивать посылки дома.

Екатерина Квартальная, клиент Почты России: «Очень удобно, что мне не нужно стоять в очередях. Я могу прийти, либо дома, либо здесь заполнить бланк. Это намного быстрее».

Сотрудники отделения - молодые ребята, которые прошли дополнительное обучение. Их задача - помочь посетителям максимально сократить время на отправку и получение посылок. Ведь основные клиенты здесь - студенты, для которых оформление заказов через смартфон - уже привычная процедура.

Сегодня более 80% посылок приморцы получают без паспорта – его заменяет проверочный код, который поступает по SMS.

Матвей Сидоренко, начальник Молодежного офиса «Почты России»: «Клиент узнает о поступлении через мобильное приложение «Почты России» и сразу приходит к нам».

Почта, в основном мелкие пакеты из интернет-магазинов, не задерживается здесь более двух-трех дней. Оплаченные на сайте «Почты России» посылки принимаются операторами вне зависимости от числа посетителей в зале.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]