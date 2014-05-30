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Старообрядцы из Бразилии, Уругвая и Аргентины переедут жить в Приморье в 2020 году

Старообрядцы из Бразилии, Уругвая и Аргентины переедут жить в Приморье в 2020 году

Фото: Администрация Приморского края

80 семей соотечественников-старообрядцев, проживающих за рубежом, планируют заселиться в Приморье, начиная с февраля 2020 года. Вопросы их адаптации на территории муниципальных образований обсудили на заседании межведомственной рабочей группы в Администрации края под руководством вице-губернатора Антона Волошко.

Председатель правления Приморской региональной общественной организации «Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений» Сергей Пушкарев сообщил, что в 2020 году в край запланирован переезд семей из Бразилии, Уругвая и Аргентины.

Как сообщили в администрации края, в феврале 2020 года предполагается переезд 10 семей из Бразилии, а в мае-июне – 20 семей из Уругвая и Аргентины. Если переезды первых семей пройдут благополучно, то в край до конца года переселятся еще 50 семей», – подчеркнул он.

В рамках заседания также обсудили вопрос о возможности обеспечения семей переселенцев-староверов временным жильем до приобретения или строительства жилых домов в местах вселения, предоставления свободных земельных участков для ведения сельскохозяйственной деятельности.

Общая площадь земли, которая предлагается для переселения староверов, – 25 тысяч гектаров. Органы самоуправления готовы предоставить участки для переселенцев-староверов. Положительно отозвались Лесозаводский городской округ, Партизанский, Кировский, Дальнереченский, Лазовский, Кавалеровский, Михайловский, Надеждинский, Октябрьский, Пожарский, Тернейский, Черниговский, Чугуевский, Шкотовский, Красноармейский и Анучинский районы.

Антон Волошко поручил разработать пошаговую дорожную карту переселения в Приморье семей старообрядцев – «с момента прибытия человека и до его полной легализации».

В настоящее время в Приморье проживают 129 соотечественников-старообрядцев, переселившихся в регион из стран дальнего зарубежья с 2009 года. Они обосновались в селе Любитовка Дальнереченского района и селе Дерсу Красноармейского района. Все они занимаются ведением различных видов сельского хозяйства – животноводством, выращиванием зерновых культур, сохраняют традиционный жизненный уклад и самобытную культуру староверов.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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