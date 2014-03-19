Еще 10 семей старообрядцев переедут жить в Приморье

Переселиться в Приморский край для жизни и ведения сельского хозяйства готовы еще больше представителей старообрядческой общины. Как сообщили в администрации края, решение о переезде на историческую родину приняли еще 10 семей староверов, проживающих в настоящее время в странах дальнего зарубежья.

По словам представителей краевого департамента внутренней политики, после очередного визита в Россию старообрядцы из нескольких стран единогласно выбрали Приморье для возможного проживания – как по климатическим и экономическим условиям, так и по наличию земли.

Всего готовность приехать в Приморье для развития сельского хозяйства, возделывания необработанных земель выразили 53 семьи, проживающие в странах дальнего зарубежья, – это более 220 человек. Окончательное решение о переезде уже приняли 10 семей. Они планируют начать переселение в 2020 году.

В настоящее время представителям старообрядческой общины в качестве основных территорий переселения с учетом возможности ведения сельскохозяйственной деятельности выделены земли в Кировском и Пожарском районах. На сегодняшний день восемь глав семей старообрядцев, планирующих переехать в Приморский край, уже получили гражданство Российской Федерации.

На сегодня в Приморском крае в селе Любитовка Дальнереченского района и селе Дерсу Красноармейского района проживает 129 соотечественников-старообрядцев, переселившихся в регион из стран дальнего зарубежья начиная с 2009 года. Все они занимаются ведением различных видов сельского хозяйства – животноводством, выращиванием зерновых культур, а также сохраняют традиционный жизненный уклад и самобытную культуру староверов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]