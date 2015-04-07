Новости Общество

Сегодня, 11:46
 

Дальний Восток встречает старообрядцев

Дальний Восток встречает старообрядцев

Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин принял предстоятеля Русской православной старообрядческой церкви митрополита Корнилия. На встрече обсуждали вопросы возвращения старообрядцев из-за рубежа, сообщает "Вести: Приморье".

- Этот процесс когда-то обсуждали, сейчас, можно сказать, на Дальний Восток из Латинской Америки уже переселено 130 старообрядческих семей на сегодняшний день, за эти два-три года, 15 новых семей создались, 30 детей уже родилось у старообрядцев. И конечно, я думаю, что и дальше это будет продолжаться. Сейчас 50 семей уже готовы из Латинской Америки (они посетили в прошлом году Россию), уже 50 семей в следующем 2020 году готовы переезжать, - отметил Митрополит Корнилий.

Также митрополит Корнилий пояснил, что старообрядцы - люди непритязательные. Как говорится, ничем не надо помогать, лишь бы не мешали. Слава Богу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря