Дальний Восток встречает старообрядцев

Президент Владимир Путин принял предстоятеля Русской православной старообрядческой церкви митрополита Корнилия. На встрече обсуждали вопросы возвращения старообрядцев из-за рубежа, сообщает "Вести: Приморье".

- Этот процесс когда-то обсуждали, сейчас, можно сказать, на Дальний Восток из Латинской Америки уже переселено 130 старообрядческих семей на сегодняшний день, за эти два-три года, 15 новых семей создались, 30 детей уже родилось у старообрядцев. И конечно, я думаю, что и дальше это будет продолжаться. Сейчас 50 семей уже готовы из Латинской Америки (они посетили в прошлом году Россию), уже 50 семей в следующем 2020 году готовы переезжать, - отметил Митрополит Корнилий.

Также митрополит Корнилий пояснил, что старообрядцы - люди непритязательные. Как говорится, ничем не надо помогать, лишь бы не мешали. Слава Богу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]