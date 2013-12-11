Социальное такси появится в Приморье
Новая услуга – социальное такси для инвалидов I группы и детей-инвалидов – появится в Приморье в 2020 году. Краевой бюджет берет на себя 100%-ную компенсацию разового проезда к социально-значимому учреждению на такси в пределах Владивостока, не более 10 тысяч рублей в год на одного льготника с учетом сопровождающих лиц.
Как сообщили в администрации края, расходы регионального бюджета на эти цели составят почти 73 миллиона рублей.
Социальное такси в пилотном режиме начнет работу во Владивостокском городском округе с марта.
К социально значимым, кроме медицинских учреждений и учреждений медико-социальной экспертизы, относятся:
– управления и отделения Пенсионного Фонда России;
– отделения Фонда социального страхования;
– многофункциональные центры;
– учреждения, подведомственные департаменту труда и социального развития (центры соцподдержки);
– организации, включенные в реестр поставщиков социальных услуг Приморского края;
– Владивостокский филиал предприятия «Московское протезно-ортопедическое предприятие»;
– автовокзал, железнодорожный вокзал и железнодорожные станции, расположенные на территории Владивостокского городского округа, международный аэропорт.
По информации краевого департамента, почти 22,7 тысячи приморцев относятся к категории инвалидов I группы и детей-инвалидов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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