Новости Общество Экономика

Вчера, 20:59
 

Строительную организацию в Находке опечатали из-за иностранного сотрудника

Строительную организацию в Находке опечатали из-за иностранного сотрудника

Фото: pikabu.ru


Незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина   стало причиной остановки деятельности строительной фирмы, — рассказали «Вестям: Приморье» в ФССП.

В отдел судебных приставов по Находкинскому городскому округу УФССП России по Приморскому краю поступил исполнительный документ, выданный Находкинским городским судом, об административном приостановлении деятельности  строительной организации.

В соответствии с решением суда, руководство компании, заключившее трудовой договор с иностранным гражданином без уведомления контролирующего органа, признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ.

Судебный пристав-исполнитель должным образом уведомил директора организации о возбуждении исполнительного производства, вручив требование об исполнении решения суда и предупредив об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта), и опечатал помещение на 15 суток. До момента возобновления деятельности работником Службы будет проводиться проверка соблюдения требований исполнительного документа.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести