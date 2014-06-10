Строительную организацию в Находке опечатали из-за иностранного сотрудника





Незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина стало причиной остановки деятельности строительной фирмы, — рассказали «Вестям: Приморье» в ФССП.

В отдел судебных приставов по Находкинскому городскому округу УФССП России по Приморскому краю поступил исполнительный документ, выданный Находкинским городским судом, об административном приостановлении деятельности строительной организации.

В соответствии с решением суда, руководство компании, заключившее трудовой договор с иностранным гражданином без уведомления контролирующего органа, признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ.

Судебный пристав-исполнитель должным образом уведомил директора организации о возбуждении исполнительного производства, вручив требование об исполнении решения суда и предупредив об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта), и опечатал помещение на 15 суток. До момента возобновления деятельности работником Службы будет проводиться проверка соблюдения требований исполнительного документа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]