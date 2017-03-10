Олдскул: пожарных Дальнереченска поблагодарили через газету





Жители жилого дома, расположенного в Дальнереченске на улице Полевая поблагодарили пожарных за оперативное тушение пожара и спасение людей, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ГОЧС.

Публикация со словами благодарности размещена в газете «Ударный фронт».

Напомним, что 10 декабря в 04 часа 43 минуты на пульт пожарной охраны 4 отряда противопожарной службы по охране Дальнереченского городского округа и Дальнереченского района поступило сообщение о пожаре в жилом многоквартирном пятиэтажном доме, расположенном в городе Дальнереченск на улице Полевая. К месту вызова были отправлены огнеборцы пожарно-спасательной части №71.

По прибытии было установлено, что в неэксплуатируемом бытовом помещении, расположенном на первом этаже, горит мусор. Наблюдалось сильное задымление с первого по пятый этажи. На месте пожара было сформировано звено газодымозащитной службы. Благодаря оперативным, слаженным действиям пожарных спасены 20 человек, из них четыре ребёнка. Были использованы индивидуальные средства защиты органов дыхания и зрения. Ещё 32 человека были эвакуированы. Для эвакуации жильцов применялись две трёхколенные лестницы и автолестница.

Пострадавших и погибших на пожаре нет.

Условием для развития пожара послужило позднее обнаружение.

В 04 часа 56 минут пожар был локализован, а в 04 часа 59 минут полностью ликвидирован. Его площадь составила 4 кв.м. На тушении были задействованы 9 пожарных и 4 единицы техники.

По словам заместителя начальника пожарной части №71 Сергея Шевченко, на пожаре отмечены действия начальника 4 караула Евгения Андрейченко. «На этом пожаре, как первый руководитель тушения пожара, Евгений грамотно оценил обстановку, расстановку сил и средств и лично возглавил самое главное направление действий – спасание людей», - рассказал Сергей Шевченко. Он так же добавил, что за годы работы в пожарной части на счету Евгения Андрейченко не одна спасённая жизнь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]