Бродячих животных больше не будут убивать в Приморье





В Приморском крае принят новый закон в области обращения с животными. Он вступит в силу 1 января 2020 года, — сообщают «Вести: Приморье» по информации ЗАКС.

Документ подготовлен во исполнение федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".



Как пояснил председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов, с 1 января 2020 года в полном объеме вступает в силу федеральный закон, ключевыми принципами которого является гуманное и ответственное отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания.

«Он принципиально изменяет подходы к деятельности по обращению с животными. Бездомных кошек и собак теперь запрещено умерщвлять без установленных законодательством оснований, а отловленных и не представляющих опасности для человека животных после вакцинации и стерилизации необходимо возвращать в среду обитания. Действующее краевое законодательство в корне отличается от этих нововведений. В связи с чем глава региона внес в краевой парламент законодательную инициативу "Об отдельных вопросах обращения с животными в Приморском крае», - отметил Евгений Зотов.



Законопроект был рассмотрен депутатами на очередном заседании Законодательного Собрания сразу в трех чтениях. Документ признает утратившей силу существующую региональную нормативно-правовую базу в сфере обращения с животными и устанавливает новый порядок в этой области правоотношений.



Одобренный парламентариями законопроект определяет полномочия органов государственной власти Приморья в области обращения с животными и наделяет органы местного самоуправления муниципальных образований края отдельными государственными полномочиями.

Так, документ обязывает местные власти заниматься отловом животных без владельцев и их содержанием в специальных приютах, поиском новых хозяев и возвратом на прежние места обитания особей, не проявляющих немотивированной агрессии.

Также органы местного самоуправления должны будут возвращать потерявшихся кошек и собак их владельцам, а тех животных, которые не могут быть выпущены в прежнюю среду обитания, - содержать в приютах, пока им не подберут хозяина, или до момента наступления естественной смерти. При этом эвтаназия разрешена только для особей, неизлечимо больных или получивших не совместимые с жизнью травмы.



Проектом закона предусмотрено, что вести такую деятельность могут организации и индивидуальные предприниматели, заключившие с органами местного самоуправления муниципальные контракты, либо муниципальные предприятия.



Регламентировать деятельность по обращению с животными без владельцев, работу приютов и норм содержания в них животных предстоит правительству Приморского края, которому необходимо в ближайшее время утвердить соответствующие подзаконные акты. Также оно должно будет принять порядок организации и осуществления государственного надзора в области обращения с животными, установить перечень дополнительных сведений о поступивших в приют животных и порядок их размещения в сети "Интернет".



Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления, будет осуществляться за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам из краевого бюджета. Их общий объем и распределение по муниципальным образованиям будут утверждаться законом о краевом бюджете исходя из методики и нормативов, прописанных в законе "Об отдельных вопросах обращения с животными в Приморском крае".

Для расчета размера субвенций в этом документе, в частности, установлена стоимость услуг по отлову животных без владельца (884 рублей на одну особь) и их транспортировке до приюта (1066,7 рублей), содержанию в течение 20 календарных дней (3306,75 рублей) и возврату на прежнее место обитания (1066,7 рублей). Кроме того, определена стоимость содержания одного безнадзорного животного в течение года (22154,77 рубля) и стоимость эвтаназии (3880 рублей).



Согласно финансово-экономическому обоснованию, всего на реализацию законопроекта потребуется 45,7 млн рублей. Из них общий объем субвенций, предоставляемых муниципальным образованиям, составит 27,9 млн рублей. Еще 17,8 млн рублей необходимо для финансирования мероприятий, которые будут проводить государственные ветеринарные учреждения Приморского края, - вакцинацию, стерилизацию и маркирование отловленных животных. Учитывая, что в нынешнем году на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев из краевого бюджета было выделено около 32 млн рублей, реализация нового закона потребует дополнительных расходов в размере 13, 7 млн рублей.

Закон "Об отдельных вопросах обращения с животными в Приморском крае" вступит в силу с 1 января 2020 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]