Содержать животных дома запретили законом

Закон «Об ответственном обращении с животными», подписанный Госдумой год назад работает, и базовые нормы действуют, но отдельные положения закона вступают в силу с 1 января 2020 года, сообщает "Вести: Приморье".

В частности, введен запрет на содержание диких животных дома.

В Приморье, на одном из популярных сайтов по продаже и покупке товаров, услуг и прочего можно встретить объявления о том, что кто-то хочет приобрести дикое животное. Вероятно, условия жилплощади покупателя или продавца позволяют содержать такое животное дома.

Однако, с 1 января дикие животные, содержащиеся или используемые в условиях неволи с нарушением требований, установленных законом (а он, в частности, предусматривает запрет держать диких животных в квартирах), подлежат конфискации в случаях и в порядке, которые установлены законодательством РФ. Конфискованные дикие животные в неволе подлежат возвращению в среду их обитания. Перечень таких животных также был утвержден Правительством РФ. Среди них, например, королевская кобра, крокодилы, львы, тигры, медведи и многие другие, отмечается на портале ГД ФС РФ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]