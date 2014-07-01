Вводят запрет: «ограничить контакт» придется зоопаркам в Приморье

Год назад Государственная Дума приняла Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Он был одним из самых ожидаемых общественностью, а работа над ним длилась целых восемь лет, сообщает "Вести: Приморье".

Базовые нормы закона уже действуют, однако отдельные положения закона вступают в силу с 1 января 2020 года.

«Осуществление деятельности, предусматривающей использование животных в культурно-зрелищных целях, основной целью которой является предоставление зрителям или посетителям физического контакта с животными, не допускается», — гласит статья 15 закона, вступающая в силу с 1 января. Физический контакт с животными будет возможен лишь «при условии наличия недоступной для людей зоны с укрытиями, куда животным должен быть обеспечен постоянный беспрепятственный доступ».

Также этой статьей предусмотрено, что к животным, участвующим в культурно-зрелищных мероприятиях, нельзя применять лекарственные средства, способные причинить вред их здоровью.

"Вести: Приморье" провели блиц-опрос на улицах города. Жители ответили на вопрос: нужно ли вводить запрет на контакт ребенка с животным?

- Нет, для чего? Мой ребенок очень любит посещать зоопарки, которые есть у нас, в Приморье. Ему нравится кормить их с руки. Я вижу радость и блеск глаз моего сыночка. Почему я должна его лишить этого. Я как родитель, понимаю, что к хищникам ребенка не подпущу, а в том, что он кормит и гладит косулю, например, нет ничего страшного, - сказала мама 8-летнего ребенка Наталья Александровна.

- Животные разные, к каким-то просто опасно приближаться. Оно не предупредит о том, что у него изменилось настроение, и оно готово напасть на посетителя, - сказал дедушка трех внуков Сергей Николаевич.

- Городские дети только в контактном зоопарке могут увидеть домашних животных, например, козу, курицу, поросенка. И, тем более, покормить их и погладить. На селе это обычное дело, а вот для городских детишек - это экзотика, сказала бабушка и прабабушка Анна Михайловна.

- Важно, чтобы у животных тоже был выбор. В контактных зоопарках должна быть зона, куда животное может укрыться. Чтобы общение с людьми не навредило им, - пояснила мама двоих детей Виктория.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]