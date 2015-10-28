Четвероногим таможенникам запретили работать более 12 часов в сутки
Федеральная таможенная служба установила правила содержания и использования служебных собак. Приказ, разработанный в рамках исполнения закона «Об ответственном обращении с животными», вступает в силу в январе этого года, сообщает «Вести: Приморье».
Согласно документу, собаки могут «работать» не больше 12 часов в сутки, а всего на службе они могут быть задействованы от трёх до пяти лет. После этого целесообразность их дальнейшей службы определит специальная комиссия. Питомцы, которые по болезни или из-за других недостатков не могут остаться в строю, подлежат выбраковке и последующей передаче или продаже гражданам или организациям, отмечает «Парламентская газета».
В приказе также установлены нормы содержания служебных собак, порядок их обучения и другие нюансы службы четвероногих таможенников.
Документ подготовлен в целях «защиты служебных животных таможенных органов, укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении со служебными животными», отмечается в приказе ФТС.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
22.12.2019 Содержать животных дома запретили законом
-
20.12.2019 Бродячих животных больше не будут убивать в Приморье
-
21.06.2017 В Приморье полицейские собаки помогли раскрыть 130 преступлений
-
02.05.2017 В племенном питомнике служебных собак приморского ГУФСИН прошел «выпускной»
-
17.02.2016 Служебные собаки помогают пресекать доставку запрещенных предметов в исправительные учреждения края
-
28.10.2015 Вопросы содержания домашних животных отрегулирует новый краевой закон
Добавить комментарий