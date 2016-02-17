Шалаек учат находить носителей короны в толпе прохожих
В аэропорту Шереметьево служебных собак учат распознавать носителей коронавируса в толпе прохожих, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на РИА Новости.
Кинологическая служба "Аэрофлота" начала тренировки служебных собак, чтобы они могли определить коронавирус по запаху слюны и мокроты. В проекте участвуют Роспотребнадзор, НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, центр "Вектор" и исследовательский центр имени Пирогова.
Обучение проходят 15 собак породы шалайка. Шалайки способны идентифицировать потенциального носителя коронавирусной инфекции, чтобы можно было направить его на анализ, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Интересно, что у части задействованных в проекте собак есть опыт идентификации онкологических больных. Разработан специальный план-график, есть необходимые биологические пробы носителей и добровольцев, чтобы собакам было с чем работать. Эксперимент продолжается уже несколько месяцев.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, "все исследования идут достаточно хорошо".
Похожие проекты реализуют и в других странах. Недавно тестировать на ковид с помощью собак начали в аэропорту Хельсинки.
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