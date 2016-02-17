Новости Общество
Сегодня, 13:10

Шалаек учат находить носителей короны в толпе прохожих

Шалаек учат находить носителей короны в толпе прохожих

Источник фото: pixabay.com

В аэропорту Шереметьево служебных собак учат распознавать носителей коронавируса в толпе прохожих, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на РИА Новости.

Кинологическая служба "Аэрофлота" начала тренировки служебных собак, чтобы они могли определить коронавирус по запаху слюны и мокроты. В проекте участвуют Роспотребнадзор, НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, центр "Вектор" и исследовательский центр имени Пирогова.

Обучение проходят 15 собак породы шалайка. Шалайки способны идентифицировать потенциального носителя коронавирусной инфекции, чтобы можно было направить его на анализ, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Интересно, что у части задействованных в проекте собак есть опыт идентификации онкологических больных. Разработан специальный план-график, есть необходимые биологические пробы носителей и добровольцев, чтобы собакам было с чем работать. Эксперимент продолжается уже несколько месяцев.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, "все исследования идут достаточно хорошо".

Похожие проекты реализуют и в других странах. Недавно тестировать на ковид с помощью собак начали в аэропорту Хельсинки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме