Власти окажут поддержку владельцам "дальневосточных гектаров"

Власти Приморского края предлагают оказывать поддержку владельцам "дальневосточных гектаров" в освоении земли в рамках федеральной программы, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин на прошедшей в четверг пресс-конференции пояснил, что при реализации программы "Дальневосточный гектар" отмечаются проблемы, в основном они связаны с отсутствием инфраструктуры около выделяемых участков.

"По предварительным подсчетам, проведенным органами местного самоуправления края, стоимость создания объектов инфраструктуры на одно скопление земельных участков варьируется от 300 млн до 2 млрд рублей в зависимости от географического расположения и рельефа территории. Администрация Приморского края выступает с инициативой о разработке и утверждении федеральной программы, предусматривающей комплекс мер поддержки для освоения гражданами земельных участков и финансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета", - сказали в пресс-службе.

Сейчас Приморье лидирует среди регионов Дальнего Востока по количеству заявок и заключенных договоров на выдачу "дальневосточных гектаров". Поступило уже около 54,5 тыс. заявлений, заключено порядка 15,7 тыс. договоров безвозмездного пользования землей. Большая часть выданных участков находится в границах поселений либо максимально приближены к ним и не являются труднодоступными. В крае 40 мест скопления "дальневосточных гектаров". Сейчас региональные власти прорабатывают возможность строительства электросетевой и дорожной инфраструктуры.

Напомним, программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам России право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года - для жителей остальной территории России. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение, после пяти лет безвозмездного пользования участок можно оформить в собственность или длительную аренду.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]