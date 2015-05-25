Мать случайно узнала, что творит отчим с ее дочерью

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух жителей Приморья, которые обвиняются в совершении преступлений сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста.

Как установлено в судебном заседании, фигуранты в 2017 году начали общение на сайте знакомств в сети Интернет, где один из них в личной переписке сообщил о наличии сексуального интереса к несовершеннолетним лицам женского пола, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморского края.

В то время с его собеседником проживала несовершеннолетняя падчерица, 2005 г. р, когда у него возник преступный умысел, направленный на организацию иных действий сексуального характера в отношении падчерицы. Так, посредством сети Интернет фигурант неоднократно направлял соучастнику фотографии обнаженной потерпевшей и предлагал личную встречу с его падчерицей в г. Владивостоке.

В марте 2018 года приехал в г. Владивосток для личной встречи с несовершеннолетней падчерицей своего знакомого, где фигуранты с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей совершили в отношении несовершеннолетней потерпевшей иные действия сексуального характера.

Преступные действия выявила мать девочки, которая обнаружила переписку между мужчинами.

Злоумышленники в судебном заседании не признали вину в инкриминируемых преступлениях.

Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступлений, организатору суд назначил за содеянное (путем частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору суда) 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Его соучастнику назначено 12 лет 5 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 1 год.

Местом отбытия наказания обоим определена колония строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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